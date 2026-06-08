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Eolico in Alta Valmarecchia, la Provincia di Rimini ribadisce il no a "Poggio Tre Vescovi"

Il progetto prevede 11 aerogeneratori nel comune toscano di Badia Tedalda. Per la Provincia risulta incompatibile con la normativa sulla pericolosità geomorfologica nelle aree che interessano Casteldelci

8 giu 2026
Il Comune di Badia Tedalda
Il Comune di Badia Tedalda

La Provincia di Rimini torna a esprimere forti perplessità sul progetto eolico "Poggio Tre Vescovi", previsto nel comune toscano di Badia Tedalda. Nella mattinata di lunedì 8 giugno sono state inviate al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna nuove osservazioni nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'impianto, che prevede l'installazione di 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia.

L'ente provinciale ha confermato le criticità già evidenziate lo scorso dicembre, integrandole con ulteriori rilievi derivanti dall'entrata in vigore del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta. Secondo la Provincia, il progetto risulta incompatibile con la normativa vigente per quanto riguarda alcune porzioni che interessano il territorio di Casteldelci, a causa della pericolosità geomorfologica dell'area.

La presa di posizione si inserisce nel più ampio fronte di opposizione espresso negli ultimi giorni dalle istituzioni della Valmarecchia contro i progetti eolici "Poggio Tre Vescovi" e "Badia del Vento". Comuni e amministratori locali temono un forte impatto sul paesaggio appenninico e sulla stabilità di un territorio già segnato negli ultimi anni da frane e dissesti idrogeologici. La procedura autorizzativa prosegue ora al vaglio degli enti competenti.

Questo il nostro speciale del giugno 2016




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