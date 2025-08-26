ENERGIA E TERRITORIO Eolico in Appennino, il sindaco di Verghereto: “Non contrario, ma servono benefici per il territorio” Mentre Toscana ed Emilia-Romagna restano divise sul progetto Badia Wind, Enrico Salvi chiede un confronto con i cittadini e vantaggi concreti per chi vive in montagna

Eolico in Appennino, il sindaco di Verghereto: “Non contrario, ma servono benefici per il territorio”.

Si allarga il fronte del dibattito sul progetto eolico al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Dopo il via libera della Regione Toscana al parco eolico “Badia Wind”, che prevede sette torri alte 180 metri a Badia Tedalda, le prese di posizione si moltiplicano. La Regione Emilia-Romagna ha già annunciato un ricorso al TAR per tutelare paesaggio e ambiente, mentre comitati e associazioni ambientaliste denunciano un impatto devastante sui crinali appenninici.

Nel frattempo, anche i sindaci dei comuni più vicini si interrogano. Dopo le parole del primo cittadino di Bagno di Romagna, Enrico Spighi – favorevole alle rinnovabili ma contrario a impianti vicino al proprio territorio – è intervenuto Enrico Salvi, sindaco di Verghereto, che potrebbe essere direttamente interessato dall’impianto.

Salvi non si dice contrario in assoluto alle pale eoliche, ma pone una questione centrale: “Se non ci sono vantaggi per le comunità locali, perché dovremmo accettare i danni?”. Il sindaco propone di destinare benefici concreti ai residenti, come uno sconto del 30-40% sulle bollette energetiche per famiglie e imprese, misura che secondo lui aiuterebbe anche a contrastare lo spopolamento.

Nell’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, Salvi ha ricordato come il dibattito ricordi altre opere contestate, dall’E45 alla diga di Ridracoli: “I piloni nel fiume non sono belli, ma preferisco vivere in una valle con l’autostrada piuttosto che senza”.

Una posizione che apre alla possibilità dell’eolico, ma solo a fronte di un reale ritorno per chi abita nei comuni montani. “La scelta spetta ai cittadini – ha ribadito – ed è giusto che il territorio decida del proprio futuro”.

