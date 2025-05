AMBIENTE Eolico in Appennino, la Coalizione TESS: “Non si distrugge la natura per non salvare il clima” “Scelte inefficienti e speculative mettono a rischio territori fragili: la transizione energetica va fatta con criterio, non con devastazione industriale”

L’impianto eolico industriale previsto a Badia Tedalda, nel cuore del Montefeltro, continua a far discutere. Dopo il parere contrario della Regione Emilia-Romagna e dei comitati locali, Legambiente Emilia-Romagna e Regione Toscana hanno espresso pubblicamente il loro appoggio al progetto, sostenendo la centralità dell’eolico nella lotta al cambiamento climatico.

Ma la Coalizione TESS, che riunisce diversi comitati territoriali e sezioni locali di associazioni ambientaliste, risponde con forza, ricordando che l’Italia contribuisce solo per lo 0,7% alle emissioni globali e che la reale efficacia degli impianti eolici sull’Appennino è molto bassa a causa della scarsa ventosità della zona, come confermato da dati ufficiali. Secondo TESS, si rischia un enorme spreco di risorse pubbliche per progetti a impatto devastante e scarsa resa energetica.

Le operazioni per installare centinaia di turbine alte 200 metri comportano la distruzione di ecosistemi: milioni di metri cubi di scavi, cemento armato, deforestazione e alterazione di crinali montuosi. Tutto questo in aree già fragili dal punto di vista idrogeologico, come ha sottolineato anche il geologo Gian Battista Vai.

La Coalizione denuncia inoltre il meccanismo di mercato che rende profittevoli queste operazioni per le multinazionali, a prescindere dalla reale produzione di energia. “Non si può continuare a sacrificare territori unici per impianti industriali che non incidono significativamente sul clima. Le alternative, come il fotovoltaico su superfici già impermeabilizzate, esistono e sono sostenibili”, concludono.

