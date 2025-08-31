ENERGIA E TERRITORIO Eolico in Appennino, la comunità di Verghereto insorge: “Così si condannano i nostri borghi allo spopolamento” Appennino Sostenibile e CrinaliBeneComune lanciano l’allarme: otto progetti per torri alte 200 metri minacciano paesaggio, turismo e agricoltura

Eolico in Appennino, la comunità di Verghereto insorge: “Così si condannano i nostri borghi allo spopolamento”.

Un’assemblea gremita, ieri all’Hotel Sorgente del Tevere alle Balze di Verghereto, ha dato voce a una comunità che si sente sotto assedio. A promuovere l’incontro è stato il sindaco Enrico Salvi, ma protagonisti sono stati cittadini, agricoltori, famiglie e associazioni che hanno denunciato l’impatto devastante di otto progetti eolici industriali in fase di valutazione: torri alte 200 metri, con rotori larghi quanto la cupola di San Pietro, pronte a cambiare per sempre il volto dei crinali appenninici.

A raccontarlo sono stati Appennino Sostenibile e CrinaliBeneComune, che parlano di un rischio concreto di spopolamento: “Chi ha investito in case e agriturismi minaccia di andarsene, il turismo e l’agricoltura verrebbero compromessi e i borghi rischiano di svuotarsi”. Durante la serata sono emerse testimonianze toccanti: dagli allevatori che temono di perdere il proprio lavoro, alle famiglie arrivate dalla Germania, dove molti impianti eolici risultano inattivi perché producono energia in modo intermittente.

Oltre al danno paesaggistico, comitati e residenti paventano gravi conseguenze ambientali, come dissesto idrogeologico dovuto agli scavi e alle colate di cemento in aree fragili. “Non è vera transizione green – sostengono – ma speculazione, spesso da parte di società senza solidità economica, pronte a inseguire incentivi e lasciare dietro di sé solo ecomostri”.

Dal confronto è nato un appello al sindaco Salvi perché unisca le forze con gli altri primi cittadini già schierati contro i maxi-impianti, da Casteldelci a Carpegna, da Bagno di Romagna a Sestino. Nel mirino anche la Regione Toscana, accusata di egoismo istituzionale dopo il via libera al parco “Badia Wind”, sul confine con l’Emilia-Romagna: una scelta che, secondo i comitati, tutela i propri paesaggi scaricando i danni sulle comunità vicine.

“Ora è il momento delle scelte – avvertono le associazioni –. In gioco non c’è solo il paesaggio, ma la vita delle nostre comunità e il futuro delle prossime generazioni”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: