Eolico offshore al largo di Ravenna, via libera dalla Capitaneria di Porto

La Capitaneria di Porto di Ravenna ha pubblicato sul proprio portale la proceduta di autorizzazione per “l'installazione dell'Hub Energetico denominato Agnes” su uno specchio acqueo totale di poco meno di 400 milioni di metri quadrati, davanti le coste di Cervia. Si tratta di due impianti eolici offshore di capacità complessiva di 600 megawatt, un impianto fotovoltaico galleggiante di capacità complessiva pari a 100 megawatt, un sistema di accumulo di energia "storage" della capacità di 50 megawatt, e opere connesse. Il progetto è diretto dall'azienda ravennate Qint'x con la partner di Saipem. Il via libera della Capitaneria di Porto riguarda il traffico navale in uscita dallo scalo ravennate.

Più nel dettaglio, il progetto Agnes prevede 75 aerogeneratori da otto megawatt, altezza dell'hub fino a 170 metri e dimensioni del rotore fino a 260, localizzati in due aree: Romagna 1 con 25 aerogeneratori disposti su un doppio allineamento a forma di arco, e posizionati da circa 12,2 a circa 19 miglia marine dalla costa; Romagna 2 con 50 aerogeneratori disposti su cinque allineamenti da 10 e posizionati a da circa 12,6 a 25 miglia marine dalla costa. Inoltre un impianto fotovoltaico galleggiante da 100 megawatt; due stazioni elettriche di trasformazione offshore; una stazione elettrica di trasformazione onshore con opere connesse; una serie di elettrodotti marini e terrestri fino alla stazione elettrica Terna "La Canala", individuato come punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

Il fulcro del progetto, che nel mentre è stato spostato più a sud, è nel territorio, a mare, del Comune di Ravenna: circa 55 pale eoliche sono nell'ambito compreso fra Porto Corsini e Lido di Classe. Alcune più a sud e una si troverebbe territorialmente sotto Cesenatico.