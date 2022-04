Eolico, Regione E-R pronta a valutare progetto Rimini

La Regione Emilia-Romagna, chiamata in causa sull'ipotesi progettuale di un parco eolico al largo della costa di Rimini, si dice pronta ad essere coinvolta nella valutazione, insieme ai territori. "La società Energia Wind 2020 ha presentato istanza per l'autorizzazione nel marzo di due anni fa", riepiloga l'assessore regionale allo Sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla rispondendo a un'interrogazione della consigliera del Movimento 5 stelle Silvia Piccinini. "Trattandosi di un impianto offshore - aggiunge - non è richiesta l'intesa regionale ma le autorizzazioni competono ai ministeri competenti. Se il progetto sarà variato servirà la Valutazione di impatto ambientale (Via) ministeriale e a quel punto dovrà essere coinvolta anche la Regione che potrà esprimere la sua posizione".

La Giunta regionale non sembra dunque voler accantonare l'idea del progetto, come avevano fatto in una prima fase i Comuni del litorale riminese, salvo poi mostrare un'apertura dopo che il layout dell'impianto è stato rivisto con le pale più lontane dalla riva. "Poniamo grande attenzione al piano energetico e per questo vogliamo coinvolgere anche i territori e questa Assemblea", ha detto Colla.

