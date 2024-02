RIMINI Epilessia: gli alunni delle Marvelli sensibilizzano in 'un pomeriggio in viola' il 12 febbraio è la Giornata internazionale dell'epilessia

Epilessia: gli alunni delle Marvelli sensibilizzano in 'un pomeriggio in viola'.

Se vieni colpito da epilessia la tua vita cambia totalmente, perché abbiamo a che fare con una malattia sociale. Molto spesso si presenta in età pediatrica, con una incidenza abbastanza frequente trovando spesso le famiglie impreparate. Per questo le terze A e B delle scuole medie Marvelli, su iniziativa del docente Marco Martignoni, hanno voluto sensibilizzare i genitori e presenti su questa patologia, che rischia di diventare stigma sociale e di cui si ha ancora poca conoscenza. Proprio nella Giornata internazionale dell'epilessia.

Lo hanno fatto con uno spettacolo nell'aula magna dell'Istituto di Covignano: e lo hanno fatto a modo loro, con intermezzi musicali e teatrali, come la trasposizione in chiave moderna di un classico come "I Promessi sposi", alternati agli interventi della rappresentante dell'AIE, Associazione italiana epilessia, Rimini e di una neurologa dell'Ospedale 'Infermi'. Particolarmente toccante la testimonianza di una ragazza che ha portato la sua esperienza di malata.

Punti di riferimento importanti, realtà che possono andare incontro a chi soffre di epilessia: creano supporto, una rete, aiutano chi ha bisogno di aiuto. L'AIE sta raccogliendo fondi per aprire a Rimini, un progetto di studio dell'epilessia all'esordio, perchè "lo stigma sociale si supera con la conoscenza, la patologia con armi terapeutiche".

