CRONACA Eroina liquida nei tessuti, blitz della Mobile di Pesaro Arrestato un 57enne nel Viterbese: sequestrati 15 chili di droga nascosta in lenzuola e asciugamani.

Si sono presentati alla porta come normali corrieri, ma sotto il giubbotto da fattorino c’erano gli agenti della Squadra Mobile. Così è scattato l’arresto di un 57enne residente nella provincia di Viterbo, accusato di detenzione e traffico di stupefacenti. L’uomo è stato bloccato nel momento in cui ha ritirato due voluminose scatole contenenti lenzuola e asciugamani impregnati di eroina e cocaina.

L’operazione, frutto di un’indagine avviata dalla Squadra Mobile di Pesaro e sviluppata con quella di Viterbo e la Polizia Scientifica, ha permesso di intercettare un carico di circa 15 chili di eroina, per un valore stimato intorno ai 450mila euro, come riporta il Resto del Carlino. La droga, liquefatta e utilizzata per impregnare i tessuti, sarebbe poi stata recuperata attraverso un procedimento chimico inverso.

Determinante il fiuto del cane antidroga, che ha confermato i sospetti degli investigatori. Ulteriori accertamenti sono in corso per quantificare con precisione lo stupefacente recuperabile. Il 57enne si trova ora agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

