Eron dona oltre 800 bombolette al centro giovani Labo380

Un gesto di generosità e di comunità: l’artista Eron ha donato oltre 800 bombolette di vernice spray, due casse Lem e una lavagna luminosa ai ragazzi e alle ragazze del centro giovani Labo380, ospitato nell’ex scuola del Bornaccino a Santarcangelo di Romagna. La donazione è nata in occasione dell’incontro tra l’artista e i giovani del centro durante la presentazione del progetto sui murales per “Votes for Women”, al quale Eron ha partecipato direttamente. Proprio in quel contesto l’artista ha deciso di regalare parte dei materiali – alcuni nuovi, altri non più utilizzati – insieme alle dotazioni tecniche, in vista del trasferimento temporaneo del suo deposito al Musas. Nelle scorse settimane Eron ha infatti dovuto liberare i locali al piano strada dell’edificio storico di via Pio Massani, dove a fine 2025 è iniziato l’intervento di restauro delle ex carceri per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, finanziato anche con un contributo della Regione Emilia-Romagna. I lavori, affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese specializzate nel restauro di beni culturali, dureranno circa un anno.

Durante l’intervento l’Amministrazione comunale ha scelto di proseguire la collaborazione con l’artista, avviata nel 2021, trasferendo fino alla fine del 2026 il deposito dei suoi materiali al piano terra di palazzo Cenci, sede del Museo storico archeologico (Musas). Un ritorno alle origini per Eron, la cui collaborazione con il museo e con la città risale al 2017. Negli ultimi anni l’artista, ormai di fama internazionale, ha realizzato gratuitamente numerose opere su superfici comunali, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale cittadino. È inoltre già al lavoro sulla progettazione di un nuovo murale dedicato a Raffaello Baldini. “Quello di Eron è un gesto di grande generosità e di comunità – commenta il sindaco Filippo Sacchetti –. La donazione è importante non solo per lo sviluppo delle attività di Labo380, ma anche come messaggio: il laboratorio del Bornaccino, nato nel solco della pittura del maestro Moroni, si arricchisce oggi del pennello moderno, la bomboletta”.









