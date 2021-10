ARENILE Erosione: 1,5 milioni da Legacoop per proteggere la costa durante l'inverno

Erosione: 1,5 milioni da Legacoop per proteggere la costa durante l'inverno.

In vista della partenza dei lavori per la costituzione della duna di sabbia invernale, da erigere a protezione dell'arenile, saranno di 1,5 milioni gli investimenti da parte delle cooperative degli stabilimenti balneari associate alla Legacoop regionale. La cifra, che si affianca agli interventi pubblici, servirà per dare vita alla duna invernale, a sostenere i ripascimenti, i livellamenti e la pulizia della spiaggia dai Lidi Ferraresi a Cattolica. In particolare la duna contribuisce a proteggere la linea di costa, le aree pinetali e anche le strutture ricettive e residenziali prossime alla spiaggia. Ad ogni modo, evidenzia Legacoop in una nota, "è fondamentale che lo Stato e la Regione continuino a portare avanti, in maniera ancor più decisa, una programmazione certa e condivisa sugli investimenti per il contrasto all'erosione costiera".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: