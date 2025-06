COSTA RIMINESE Erosione in aumento tra Bellaria e Misano: Legacoop Romagna chiede interventi urgenti Il maltempo degli ultimi giorni aggrava la situazione lungo la costa. Le cooperative balneari in prima linea: “Servono investimenti e un tavolo con la Regione”

Il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la costa romagnola ha causato nuovi problemi di erosione, soprattutto nei comuni di Bellaria e Misano, aggravando una situazione già critica. In alcuni tratti, come a Bellaria, il mare arriva fino a metà spiaggia e si contano due o tre file di ombrelloni in meno rispetto allo scorso anno. Per gli operatori balneari è una perdita pesante proprio all’inizio della stagione turistica.

Secondo Legacoop Romagna, l’erosione costiera è un fenomeno sempre più frequente e violento, legato ai cambiamenti climatici. L’associazione chiede che l’impegno di Regione ed enti locali non solo venga confermato, ma rafforzato e reso ancora più partecipato, coinvolgendo le cooperative balneari e puntando su interventi strutturali e duraturi.

Serve, si legge in una nota, un incontro istituzionale tra Regione, enti locali e operatori per definire una strategia comune e pianificare i prossimi investimenti in ripascimento costiero. Per Legacoop, il contributo di chi lavora sulla spiaggia è essenziale per ottimizzare l’efficacia degli interventi pubblici, grazie all’esperienza maturata sul campo.

Le cooperative balneari investono ogni anno oltre 2 milioni di euro su 45 chilometri di spiaggia per la manutenzione dell’arenile e l’innalzamento delle dune invernali, opere fondamentali per la sicurezza e la protezione dell’intero litorale. Questi interventi, realizzati in sinergia tra pubblico e privato, rappresentano un patrimonio condiviso da tutta la comunità costiera.

