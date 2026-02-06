Esalazioni sospette e malori alle scuole Pazzini, studenti fatti uscire dalle classi

Malori tra i banchi e una doppia evacuazione in una settimana. È quanto accaduto alla scuola media “Pazzini” di Verucchio, dove negli ultimi giorni studenti e personale sono stati costretti a lasciare le aule a causa di odori sospetti e ripetuti avvertiti all’interno della struttura.



Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, diversi alunni avrebbero accusato nella giornata di ieri nausea e senso di malessere durante l’attività scolastica. La situazione ha portato all’immediato intervento del personale dell’istituto, che ha attivato le procedure di sicurezza previste per legge. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare gli accertamenti necessari e individuare l’origine delle esalazioni. Al momento non sono state rese note le cause precise né eventuali criticità strutturali dell’edificio.

A preoccupare le famiglie il fatto che l'episodio non sia un caso isolato: segnalazioni analoghe si sarebbero già verificate nei giorni scorsi, sempre nello stesso plesso scolastico. In attesa di chiarimenti definitivi, la situazione resta monitorata.











