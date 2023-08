POLITICO ITALIA Esame disciplinare per il generale dell'Esercito che ha attaccato gay e femminismo Il ministro della Difesa Crosetto: "Farneticazioni personali"

Camera e Senato tornano a riunirsi il 5 settembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevede “un autunno molto impegnativo e importante per l'Italia”, ma c'è già la questione del caro benzina da risolvere, nei giorni scorsi in autostrada la verde ha toccato picchi di 2,7 euro al litro. Maggioranza e opposizione si rimpallano le responsabilità. E mentre il ministro della Difesa Crosetto parla di “farneticazioni personali” e annuncia l'avvio di un esame disciplinare nei confronti del generale dell'esercito Vannacci, che nel suo libro prende di mira gli omosessuali e attacca femminismo, ambientalismo e i clandestini, il ministro Salvini parla di “investimenti senza precedenti per rilanciare le infrastrutture del sud”. Pianificati 28 miliardi di euro per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, 47 miliardi per le reti ferroviarie.

Nel video gli interventi di Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia, e di Filippo Scerra, deputato Movimento 5 Stelle

