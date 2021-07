EVENTO INTERNAZIONALE Esc 2022, Pesaro si candida ufficialmente ad ospitarlo: “Abbiamo tutti i requisiti”

Esc 2022, Pesaro si candida ufficialmente ad ospitarlo: “Abbiamo tutti i requisiti”.

“Pesaro è candidata ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022”. Il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco e assessore alla Bellezza, Daniele Vimini, annunciano di aver ufficialmente inviato la manifestazione d’interesse alla Rai: “Rientriamo in tutti i parametri richiesti per la partecipazione”, affermano. Tra questi “la presenza di un aeroporto internazionale che non disti più di un’ora e trenta minuti, un’offerta alberghiera di oltre 2000 stanze in aree contigue all’evento e un’infrastruttura, la Vitrifrigo Arena, che rispetta i criteri necessari. Il palas è uno dei più grandi d’Italia, tra le cornici più belle e suggestive per ospitare concerti e spettacoli”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: