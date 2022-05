Esc, la video-cartolina di Rimini verrà mostrata nuovamente alla finale

Quest'anno per l'Eurovision Song Contest è stato deciso di mostrare, come di tradizione, le bellezze del proprio Paese. Sono state scelte 40 città del Bel Paese, tutte mostrate durante le due serate delle semifinali, il 10 e 12 maggio. Tra le tante video-cartoline, spicca anche quella della città di Rimini in cui viene mostrato “The Sound of Beauty”, il tema artistico deciso per questa edizione del Contest. Vengono raccontate, attraverso immagini, la spiaggia illuminata dal sole, il Ponte di Tiberio, il centro storico e il Castel Sismondo illuminato su cui appare il volto di Cornelia Jakobs, l’artista che rappresenta la Svezia e che ieri ha passato la semifinale. Il video della città di Rimini verrà quindi mandato in onda durante la finale del 14 maggio. Le riprese del video sono state registrate da una troupe della Rai lo scorso 6 marzo a Rimini attraverso telecamere montate su due droni (di cui uno acrobatico) e una su cavalletto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: