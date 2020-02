Esce dal negozio e viene fermato dai Carabinieri, lo controllano e trovano la refurtiva

I Carabinieri di Rimini, impiegati ieri pomeriggio nel quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per furto aggravato, un 50enne bellunese residente nel riminese, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, sottoposto ad un controllo di polizia all’uscita di un negozio di articoli per la casa, ha da subito assunto un atteggiamento particolarmente agitato, dicendo di aver fretta e chiedendo ai militari di essere lasciato andare.

L'atteggiamento ha insospettito i Carabinieri che hanno dato corso ad una perquisizione personale: nello zaino hanno ritrovato svariati articoli per la cura della persona risultati provento di furto perpetrato pochi attimi prima all’interno del negozio. Condotto in caserma, l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere quanto contestato, restituendo la refurtiva, dal valore di circa 60 euro.