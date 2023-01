CRONACA Esce di strada e cappotta, grave incidente sulle colline di Rimini [fotogallery] Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dall'abitacolo

Grave incidente sulle colline di Rimini nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio. Erano circa le 16.30 quando un giovane di origine domenicana, a bordo di una Opel Corsa, ha perso il controllo dell'auto mentre stava percorrendo via Castellaccio, una strada a senso unico a Covignano. L'auto ha abbattuto un palo della segnaletica, per poi sfondare, qualche decina di metri più avanti, una recinzione e finire la corsa – cappottata – nel parco di una villa. Il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere; sono così intervenuti i Vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. I sanitari del 118 l'hanno stabilizzato sul posto dove è intervenuta anche la Polizia locale di Rimini per i rilievi del sinistro. L'uomo, 25enne, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena.

Foto Gallery

