Esce di strada e finisce contro un albero: perde la vita 19enne di Urbino.

Incidente mortale nella notte a Morciano di Romagna, in via Santa Maria Maddalena. Vittima un 19enne di Urbino, Michele Riglietti, residente a Vallefoglia. Il Giovane era alla guida di una BMW quando, intorno alle 3.00, è uscito di strada impattando, pare a forte velocità, contro degli alberi e finendo la sua corsa nella scarpata, cappottandosi. Con lui a bordo anche una ragazza di 17 anni, di Macerata Feltria, miracolosamente salva. È riuscita infatti a liberarsi dalle lamiere per poi risalire a piedi sulla collinetta e a chiedere aiuto in una abitazione vicina. All'arrivo dei soccorsi per il 19enne non c'era più nulla da fare. La ragazza è stata invece trasportata al Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri.

