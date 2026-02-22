PENNABILLI Escursionista perde la vita in un dirupo Il 36enne riminese Fabio Galli si era avventurato nei boschi per una passeggiata ed aveva smesso di rispondere ai messaggi alle 12 di sabato. La salma trovata in piena notte grazie all'elicottero con termocamera di precisione

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vasta operazione di ricerca scattata sabato sera nell'entroterra riminese. Un escursionista di 36 anni originario di Rimini, Fabio Galli, è stato trovato senza vita in fondo a un canalone nella zona montuosa tra Pennabilli e Carpegna. Il drammatico epilogo è giunto alle prime luci dell'alba di domenica, dopo una notte di ricerche serrate che hanno tenuto col fiato sospeso la comunità e i soccorritori.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il trentaseienne, noto per essere un appassionato di trekking, aveva raggiunto Pennabilli in autonomia nella mattinata di sabato, peraltro dotato di un equipaggiamento di tipo professionale. Dopo aver consumato un caffè in paese, si era incamminato per quella che doveva essere una normale passeggiata. L'ultimo contatto accertato risale a mezzogiorno circa, quando l'uomo ha inviato un messaggio WhatsApp proprio dalla zona del fosso Canaiolo. Con il calare della sera, non vedendolo rientrare e non avendo più sue notizie da ore, i genitori si sono precipitati alla caserma dei Carabinieri di Pennabilli per far scattare l'allarme.

La macchina dei soccorsi si è attivata con la massima urgenza, allestendo un centro di coordinamento nella piazza centrale del paese. A partire dalle 20:30, un imponente contingente formato da militari dell'Arma, Vigili del Fuoco supportati dall'utilizzo di droni, Polizia Locale e tecnici specializzati del Soccorso Alpino ha iniziato a setacciare l'area. Le perlustrazioni si sono concentrate inizialmente nella zona limitrofa al punto in cui era parcheggiata l'auto del giovane e dove il suo telefono cellulare aveva agganciato l'ultima cella. Le operazioni via terra si sono rivelate da subito estremamente complesse a causa dell'oscurità e della natura impervia del territorio.

La svolta decisiva si è registrata solo a notte fonda, intorno alle 2:30, grazie al sorvolo di un elicottero dell'Aeronautica Militare. Il velivolo, equipaggiato con visori notturni e telecamere termiche ad alta precisione, è riuscito a individuare la sagoma dell'uomo all'interno della gola. Tuttavia i soccorritori sono stati costretti ad attendere il sorgere del sole per il recupero. Nelle prime ore di questa mattina, l'elicottero del 118 è giunto sul posto e i sanitari, calatisi nella gola tramite un verricello, hanno proceduto al recupero della salma.

In attesa delle verifiche delle forze dell'ordine, tutto lascia presupporre che il trentaseienne sia stato vittima di una caduta accidentale nel fosso Canaiolo, escludendo l'ipotesi di un gesto volontario.

