SANTA SOFIA (FC) Escursionista precipita in un fosso a Campigna: recuperato con il verricello L’uomo, ferito dopo essere scivolato su un percorso secondario, ha inviato la propria posizione tramite il dispositivo Garmin. Soccorsi anche i suoi due cani

Escursionista precipita in un fosso a Campigna: recuperato con il verricello.

Ha imboccato un percorso secondario, è scivolato ed è precipitato nel fosso sottostante. È avvenuto nella tarda mattinata di oggi in località Campigna (FC), nel Fosso di Poggio Rabio, nei pressi di Ripa della Donna.

L’escursionista stava percorrendo il sentiero del Fosso Abetio quando è caduto rovinosamente. Nonostante i traumi riportati, è riuscito ad attivare la funzione di emergenza del proprio dispositivo Garmin, inviando ai soccorritori la posizione GPS.

La Centrale Operativa del 118 ha quindi allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna e l’elisoccorso di Ravenna. L’elicottero ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del CNSAS, raggiunto poco dopo dalla squadra della stazione Monte Falco arrivata via terra.

Una volta individuato il ferito, sono stati portati sul posto anche il medico e l’infermiere per prestare le prime cure. L’uomo è stato immobilizzato su una barella e trasportato con tecniche alpinistiche fino a una zona dalla quale fosse possibile completare il recupero con il verricello.

L’escursionista è stato quindi caricato sull’elicottero insieme all’équipe tecnica e sanitaria e trasferito in codice 3 all’ospedale di Cesena. Concluso l’intervento, i tecnici del Soccorso Alpino hanno, successivamente affidati ai Carabinieri Forestali. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

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