Escursionista riminese cade e si ferisce sull'Etna: soccorso dal CNSAS

Un escursionista di Rimini è stato soccorso domenica pomeriggio dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dopo essere rimasto ferito durante una camminata sull'Etna. L'incidente è avvenuto lungo un sentiero sui Monti Sartorius, sul versante nord del vulcano siciliano.

L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato una sospetta frattura alla gamba destra dopo una caduta su un tratto scosceso del sentiero. I tecnici del CNSAS, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente, immobilizzato il ferito e avviato le delicate operazioni di recupero. Dopo essere stato stabilizzato, l’escursionista è stato trasportato con barella portantina fino al mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino, che lo ha poi condotto al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo si trovava un’ambulanza del 118.

Da lì è stato trasferito presso l’ospedale di Taormina per gli accertamenti e le cure del caso. I soccorritori spiegano che l’intervento, reso complesso dalle condizioni del terreno lavico e dal calo di luce, si è concluso con successo grazie alla sinergia tra CNSAS e personale sanitario del 118.