Escursionista soccorso con l’elicottero nei boschi di Bagno di Romagna

L’uomo è scivolato lungo un pendio: individuato grazie a un dispositivo satellitare e recuperato dal Drago 70 dei vigili del fuoco

8 set 2025
Foto di repertorio: Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS
Foto di repertorio: Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna - CNSAS

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica a Bagno di Romagna, dove un escursionista è rimasto bloccato dopo essere scivolato su un pendio in zona Poggio Cornacchia. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 15 alla centrale operativa grazie all’attivazione di un dispositivo satellitare, che ha consentito di localizzare l’uomo e di avviare subito le operazioni di soccorso.

Sul posto si sono mosse le squadre dei vigili del fuoco di Santa Sofia e Pratovecchio, insieme alla sezione Speleo Alpino Fluviale di Forlì e all’elicottero Drago 70 decollato da Arezzo. Nonostante la fitta vegetazione, l’equipaggio è riuscito a intercettare il disperso, rimasto in contatto telefonico con i soccorritori. Un elisoccorritore è stato calato con il verricello e ha provveduto al recupero in tempi rapidi.

L’escursionista è stato poi trasportato al campo sportivo di Badia Prataglia, dove i sanitari ne hanno verificato le condizioni, risultate fortunatamente non gravi.




