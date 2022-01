Esibiscono il green pass di altri: due ventenni denunciati dalla Polizia Locale

Sono stati scoperti al tavolo di un bar e all'interno di un ristorante: due ragazzi, uno di 21 e uno di 20 anni, alla richiesta della Polizia Locale di Riccione, hanno esibito rispettivamente il green pass di un altra persona e quello del fratello. Nel primo caso non coincidevano l'età del documento con quella del certificato verde. Sono stati denunciati penalmente per il reato di sostituzione di persona e rischiano la reclusione fino a un anno. Nel corso dei controlli gli agenti hanno passato al setaccio 7 pubblici esercizi e 59 persone. Sanzionata un altra persona, scoperta a non indossare la mascherina su un autobus. Tutti i sanzionati sono residenti fuori provincia.