VACANZE Esodo di Ferragosto: è il weekend più trafficato dell'anno in Italia Lunghe code in autostrada, incidenti; situazione complicata dal caldo torrido

È il fine settimana dei record: quello più trafficato e quello più caldo del 2024. 13 milioni, gli italiani in viaggio nell'arco di alcuni giorni per raggiungere le mete delle vacanze, stima Confcommercio, in linea con lo scorso anno, con una spesa complessiva che sfiorerà i 7 miliardi di euro.

Ma si sa, l'esodo di Ferragosto è da sempre sinonimo di disagi: lunghi incolonnamenti su strade ed autostrade, ed incidenti. Come quello di questa mattina sulla A4, direzione Trieste, che ha coinvolto nove veicoli, provocato una decina di feriti e diversi chilometri di coda. Traffico congestionato sulla A14 in particolare all'altezza dello snodo di Cesena: l'Emilia-Romagna resta infatti tra le regioni più gettonate per le ferie estive.

Non solo traffico: come ampiamente annunciato, ad accompagnare la fuga di agosto sono le temperature da bollino rosso da Nord a Sud. Oggi 9 città nelle orsa delle ondate di calore, con punte fino a 39°; domani saliranno a 13.

