TRAFFICO Esodo estivo, parte oggi il secondo weekend da bollino nero L’Osservatorio Mobilità Stradale prevede 12,64 milioni di spostamenti. Divieto di transito per i mezzi pesanti.

Esodo estivo, parte oggi il secondo weekend da bollino nero.

Parte oggi il secondo fine settimana d'agosto e con lui il picco dell’esodo estivo, con traffico in aumento per la chiusura di molte attività in vista di Ferragosto.

Anas, in una nota, comunica di aver sospeso in maniera preventiva 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, per agevolare la circolazione. L’Osservatorio Mobilità Stradale prevede infatti 12,64 milioni di spostamenti nel weekend. Divieto di transito per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Il bollino nero è atteso nella mattina di domani, soprattutto per partenze verso mare, montagna e confini, con criticità previste anche sull'A14 Bologna–Rimini. Traffico intenso sulle dorsali adriatica, tirrenica, jonica e sui valichi verso Francia, Slovenia e Croazia.



Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto è invece previsto bollino rosso mentre, nel pomeriggio e nella serata di domenica, si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: