Esodo estivo, weekend da bollino nero in autostrada.

Al via il primo esodo d'agosto con i villeggianti che dovranno fare i conti con traffico molto intenso, il caldo estremo e l'annunciato maltempo al nord.

Un fine settimana da bollino nero come avvertono Anas e Polizia Stradale, in particolare nella mattinata di sabato 3 agosto e bollino rosso nella giornata di domenica. Gli spostamenti in auto sono infatti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord, e lungo i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia. Viene inoltre previsto un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i primi rientri dei vacanzieri e il ritorno dal fine settimana.

Disagi già stamani sull'A14 Bologna-Taranto, dove si sono formate code per 6 chilometri per un tamponamento nel tratto tra Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, e Val Vibrata, in provincia di Teramo, in direzione Pescara. Nel pomeriggio, sempre per un incidente, si sono formati altri 6 chilometri di coda sull'A1 Milano-Napoli nel tratto laziale compreso tra Valmontone e Anagni in direzione Napoli.

Viabilità che si era già intensificata nell'ultima settimana di luglio come dimostra il record registrato da Autostrade Alto Adriatico: 200.079 transiti di auto nella sola giornata del 26. Per consentire la fluidità del traffico Anas da domani e fino al 3 settembre ha sospeso 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi che sono 1278, mentre il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 16 alle 22, domani sabato dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

Tra le strade più gettonate le previsioni danno la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio; la Ss675 e Ss3 bis che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici Ss1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali Ra13 ed Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la Ss45 di Val Trebbia in Liguria, la Ss26 della Valle D'Aosta e la Ss309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la Ss 51 di Alemagna in Veneto.

Nemmeno utilizzare aerei e treni per quanti hanno scelto le ferie d'agosto sarà una garanzia per non andare incontro a disagi. Sul versante voli, dopo i tantissimi ritardi e le cancellazioni di luglio, dall'Enac assicurano che ad agosto "andrà meglio", mentre proprio nel periodo del grande esodo ci saranno gli annunciati lavori di manutenzione sull'alta velocità con inevitabili ritardi sulle rete ferroviaria, già particolarmente provata a luglio.

Altra giornata difficile per chi ha deciso di spostarsi in auto per raggiungere la meta delle vacanze sarà sabato 10 agosto, altro bollino nero per strade e autostrade, come ricorda la Polizia. Nella settimana di Ferragosto, considerata da sempre quella con più presenza di vacanzieri nei luoghi di villeggiatura, si prevede che gli spostamenti inizieranno da mercoledì 14 agosto, con un'intensità sostenuta nel pomeriggio e nella mattinata del 15 agosto, quest'ultima interessata anche da numerosi spostamenti in sede locale, per poi rimanere stabile venerdì 16 agosto, mentre da sabato 17 agosto e domenica 18, inizieranno i primi rientri dalle vacanze, con traffico molto sostenuto.

