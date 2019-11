MESSINA Esplode fabbrica di fuochi d'artificio, 5 morti

È di 5 morti e 2 feriti gravi il bilancio dell'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Le vittime sono 4 operai e la moglie del titolare della fabbrica; ricoverati il figlio e un altro operaio. A causare l'esplosione sarebbero state le scintille di saldatrici con cui erano a lavoro in quel momento gli operai.



