Esplode un edificio: tre vigili morti

@VIGILFUOCO.IT

L'esplosione nella cascina vicino ad Alessandria nella quale sono morti i tre vigili del fuoco ha un'origine dolosa. "Tutto ci fa pensare - ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri - che l'esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata. Dagli elementi che abbiamo acquisito - ha aggiunto - pensiamo sia un fatto doloso". Sul luogo della tragedia sono stati trovati anche dei fili elettrici e un timer collegati però a delle bombole inesplose.

"Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Ha scritto Sergio Mattarella al Prefetto Salvatore Mulas. "In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività".

Cordoglio espresso anche da istituzioni e politica italiana.