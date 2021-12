Esplosione a Ravanusa: 7 morti, 2 dispersi e 100 sfollati

Con l'individuazione di altri quattro corpi sotto le macerie, sale a sette il numero dei morti accertati nel disastro di Ravanusa (Agrigento), mentre proseguono le ricerche di altri due dispersi dopo l'esplosione causata da una perdita nella rete del gas che ha distrutto 4 palazzi. Stamani i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di Selene Pascariello, l'infermiera che era incinta di nove mesi, e della sua famiglia. Inchiesta per disastro e omicidio colposo, nei prossimi giorni gli inquirenti acquisiranno la documentazione relativa alla rete di distribuzione del gas. L'area interessata dall'esplosione è di circa diecimila metri quadrati.







Tante le storie sotto le macerie, come quella di Selene e Giuseppe. Lei infermiera, lui operaio. Sepolti assieme a Pietro, Enza, Carmela, Gioachina, Calogero, Angelo e all'altro Giuseppe, il più vecchio, quasi novant'anni. Insieme al sorriso che doveva ancora esplodere, quello del loro bambino, che avrebbe iniziato a conoscere il mondo tra una settimana. Che non ha ancora un nome e non figurerà mai nell'elenco ufficiale dei morti e dei dispersi, ma è di fatto la decima vittima di questa tragedia siciliana.