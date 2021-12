Esplosione a Ravanusa: la priorità sono i dispersi

Sono tre finora i morti accertati, Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori, mentre proseguono a Ravanusa, nell'Agrigentino, le ricerche dei dispersi nell'esplosione che ieri sera ha distrutto quattro palazzine e ne ha danneggiate altre tre, causata da una ingente perdita di gas nella rete di metano. Nella notte estratte vive dalle macerie due donne, Giuseppa Montana e Rosa Carmina. Ancora disperse sei persone, non ci sono minori. Quattro dei sei dispersi abitavano nella stessa palazzina crollata mentre altri due, tra cui una infermiera incinta, erano andati a trovare dei parenti. Il procuratore di Agrigento Patronaggio ha aperto un fascicolo di inchiesta per disastro e omicidio colposo. "Ho avuto mandato dal presidente Draghi di informarlo puntualmente. Nessuno sarà lasciato solo", ha detto sul luogo il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. I soccorsi "sono ancora in atto - ha aggiunto - e dunque è prematura qualsiasi considerazione sulle cause. La priorità è trovare i dispersi".