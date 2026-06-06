Esplosione di una palazzina nel fermano: si aggrava il bilancio, tre morti e due feriti

Foto e video: vigilidelfuoco.tv

Una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina nel fermano causando la morte di tre persone e il ferimento di altre due. La tragedia si è verificata nella mattinata di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove i soccorritori hanno lavorato per ore tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe avvenuta all'interno dell'edificio e avrebbe provocato il cedimento di una parte consistente della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, le forze dell'ordine e la protezione civile, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Il bilancio, al momento, è di tre vittime e due persone ferite, trasferite in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte dei sanitari.

Profondo cordoglio espresso dalla premier Meloni e da vari rappresentanti delle istituzioni. A perdere la vita sono Giuseppe Pieroni, 47enne informatico; Ettorina Paccapelo, 89 anni, e suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, estratto vivo dalle macerie e poi morto in ospedale.

Le autorità stanno inoltre verificando se vi fossero altre persone presenti nell'edificio al momento dell'esplosione. Le cause della tragedia sono ancora in corso di accertamento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di una fuga di gas, ma nessuna pista viene esclusa fino al completamento degli accertamenti tecnici. L'area è stata delimitata per consentire agli specialisti di effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. La notizia ha suscitato forte commozione nella comunità locale.











