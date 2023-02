SANREMO Esposto contro Fedez e Rosa Chemical per atti osceni Depositato da Pro Vita e Famiglia per il bacio e la simulazione del rapporto sessuale a Sanremo

Esposto contro Fedez e Rosa Chemical per atti osceni.

L'associazione Pro vita & Famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Imperia, per atti osceni in luogo pubblico, contro il fuori programma dello scorso 11 febbraio alla finalissima del 73/o Festival di Sanremo, quando Fedez e Rosa Chemical "hanno mimato un rapporto sessuale" è scritto in una nota dell'associazione". Di giovedì scorso, invece, la notizia della denuncia di Blanco per danneggiamento, in seguito allo show della prima serata della kermesse canora, quando distrusse a calci il giardino di rose allestito sul palco.

