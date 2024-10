MINISTERO INTERI Espulso l'imam di Bologna, rivendicava sostegno ad Hamas Il difensore di Zulfiqar Khan, in un comunicato, parla del "ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione"

Espulso l'imam di Bologna, rivendicava sostegno ad Hamas.

Il pachistano Zulfiqar Khan, imam della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, è stato portato in Questura per essere espulso. A darne notizia, come riporta l'Ansa, è un comunicato dove il suo difensore Francesco Murru parla del "ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione". Il ministro dell'Interno ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato: si segnala che Zulfiqar ha manifestato una visione integralista del concetto di jihad e, tra l'altro, esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas.

A giugno, Zulfiqar Khan aveva denunciato per diffamazione il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e il console onorario di Israele Marco Carrai. In seguito il ministro e vicepremier Matteo Salvini ne chiese la sua espulsione, sui social.

"Dalla documentazione - ha detto l'avvocato difensore Murru -, si deduce che le motivazioni espresse dal ministro Matteo Piantedosi, sono totalmente generiche e prive di riscontri probatori. Per fortuna viviamo in uno Stato di diritto nel quale la magistratura dovrà valutare la fondatezza di questo provvedimento". L'imam, sottolinea la nota di Khan e della sua difesa, viene indicato socialmente pericoloso "solo per aver, nell'ambito della sua attività di leader religioso, espresso delle opinioni personali in relazione al conflitto israelo-palestinese. Inoltre viene accusato di aver utilizzato parole discriminatorie nei confronti degli omosessuali e delle donne nel corso dei suoi sermoni (sempre in italiano), citando i libri sacri della Bibbia e del Corano. Niente di più di quanto illustri prelati ed esponenti cattolici hanno già fatto nelle loro omelie in ambito pubblico, ma non per questo vengono o sono stati espulsi dal nostro Paese".

A questo punto "viene da pensare maliziosamente, che il tweet di Matteo Salvini nel quale richiedeva l'espulsione di Zulfiqar Khan, sia stato esaudito con il provvedimento di espulsione notificato oggi all'imam". "L'atto di oggi del ministro Piantedosi, pare, dunque, oltre che l'esaudirsi delle richieste avanzate dal collega Matteo Salvini, anche una ritorsione ai danni di Zulfiquar Khan, reo di essersi rivolto alla magistratura penale per ottenere giustizia".



