Espulso violentatore appena uscito dal carcere di Forlì

Un cittadino romeno di 28 anni, dopo aver scontato otto anni di detenzione nel carcere di Forlì, è stato dimesso per fine pena e immediatamente accompagnato da personale della questura di Forlì al centro di trattenimento per stranieri irregolari di Potenza, in attesa del rimpatrio. Da minorenne, in ben tre circostanze diverse, si era reso responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di persone minori, una delle quali tredicenne, reati commessi presso i lidi ferraresi e riminesi. Nonostante la sua giovane età e il lungo periodo trascorso in carcere, il 28enne annovera anche precedenti e condanne per stupefacenti, frodi informatiche, indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione. Il questore di Forlì, ritenendo prevalenti i motivi imperativi di ordine e sicurezza pubblica rispetto al diritto di ricongiungimento con la sua famiglia (i suoi congiunti vivono in provincia di Rimini) e nonostante le maggiori tutele di cui godono i cittadini comunitari, ha disposto l'immediato allontanamento da questo territorio dell'uomo che, con un'adolescenza caratterizzata da numerosi e gravi reati, ha trascorso gran parte della sua gioventù in carcere.