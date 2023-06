DATI Estate 2023: il 62% degli italiani rimangono in patria per le vacanze Lo riporta un'indagine Readly

Estate 2023: il 62% degli italiani rimangono in patria per le vacanze.

L'estate è ormai arrivata e italiani pronti a preparare le valigie: ben il 65% quest'anno ha pianificato una pausa dalla routine almeno per qualche giorno. Ma solo il 27% dei nostri connazionali viaggerà all'estero. E l'11% sceglierà una vacanza a basso impatto ambientale. A raccontarlo è l'indagine che Readly, il servizio di abbonamento a riviste e quotidiani in digitale presente in oltre 50 paesi e con oltre 7000 riviste e quotidiani disponibili (compreso il catalogo di ePresse), ha commissionato all'ente di ricerca internazionale YouGov. Cosa si farà in vacanza? Un italiano su due tra gli interpellati racconta che, come obbiettivo della propria vacanza, si è posto unicamente il riposo. Il 46% sta preparando i dettagli con un approccio "curioso" e certamente pianificherà il viaggio per scoprire la sua destinazione nei minimi dettagli. Un terzo sta già approfondendo informazioni, storia e abitudini della meta prescelta. L'11% sta invece progettando la propria vacanza con attenzione alla sostenibilità, scegliendo soluzioni di impatto ambientale minimo.

Dall'indagine di Readly emerge inoltre che per definire la propria vacanza quasi la metà degli italiani ricerca attivamente informazioni sul web (49%) o chiede consiglio ad amici e famigliari (38%). Oltre uno su quattro (28%) torna in posti dove è già stato. Il 17% si affida ai social media, mentre il 10% trae ispirazione per la meta del proprio viaggio da articoli di riviste e quotidiani. Quanto alla destinazione, il 27% degli italiani sceglierà quest'anno una meta straniera, mentre il 62% rimarrà in Italia. Percentuali che secondo l'indagine, condotta a livello europeo, sono in linea con quelle di Francia e Svezia, dove egualmente si prediligono vacanze nel proprio Paese. Inglesi, tedeschi e olandesi viaggeranno invece fuori dai confini nazionali. "Viaggiare è chiaramente tra le priorità degli italiani dal periodo della pandemia - commenta Marie Sophie Von Bibra, direttore marketing di Readly -. È evidente anche dai nostri dati di lettura delle riviste del settore travel, che sono oltre 375 sulla app Readly, a cui tutti gli abbonati possono accedere in ogni momento". Ma non solo. "L'inflazione e la situazione economica generale - aggiunge - determinano probabilmente oggi le scelte dei nostri connazionali, che in gran parte preferiscono godersi le bellezze del proprio Paese, rilassandosi anche con un occhio all'ambiente".

