Estate 2025 in riviera: Federconsumatori stima un aumento per famiglia del 3,1%

Le vacanze estive sono alle porte, ma per molte famiglie si tratta di un lusso che non possono permettersi. Secondo le prime stime dell’Osservatorio Federconsumatori solo il 43,2% degli italiani andrà in vacanza. Di questi, molti sceglieranno la vacanza al mare e una parte (54%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, cercando magari ospitalità presso amici e parenti.

"Queste vacanze, al di là che la riviera Romagnola rimane uno dei luoghi dove naturalmente è più conveniente fare le vacanze in termini di costi generali - afferma Graziano Urbianti, presidente Federconsumatori Rimini - però anche la stessa riviera è soggetta a aumenti che oramai hanno caratterizzato un po' gli ultimi anni. Sulla riviera Romagnola il dato è di un 3,1% in più rispetto all'anno precedente. Naturalmente andrebbero sommati anche gli anni dal Covid ad oggi che hanno determinato un aumento molto sostanziale".

Dal monitoraggio realizzato dall’Osservatorio Federconsumatori, emerge che una famiglia di 4 persone, composta da 2 adulti e due minori, spenderà per una vacanza di una settimana in Riviera Romagnola oltre 4.000 euro. "Non è solo per quanto riguarda il pernottamento - precisa Urbinati - ma anche tutto quello che sta attorno, dal fatto di andare in una sala gioca e noleggiare un pattino, fare una cena di pesce, andare magari un giorno in barca. Se sommiamo tutti questi costi, anche sulla riviera Romagnola la vacanza inizia ad avere un tuo peso".

