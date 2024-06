Estate al via, vacanze: per Confcommercio sarà un 2024 da record

29 milioni: sono i vacanzieri pronti a partire, tra giugno e settembre, per uno o più viaggi e con un budget di 1190 euro, in media, a testa. Lo dice l'Osservatorio Turismo di Confcommercio che segnala anche un indice di fiducia in crescita: 72 punti su una scala da 0 a 100 - 2 in più sullo scorso anno; 1 in più rispetto al 2019, nel pre-Covid. Trend positivo per Confcommercio, che tira le somme, ipotizzando un 2024 finalmente da record anche per la domanda interna.

Vacanze ai nastri di partenza e bollino giallo per gli spostamenti dell'ultimo week-end di giugno. E' il primo mini esodo estivo, che vede da ieri pomeriggio traffico in intensificazione per le uscite dalle città; colore giallo sulle strade per tutta la giornata di oggi e di nuovo, domani, con picchi in serata per i primi rientri di chi già ha fatto ferie a giugno o si è spostato per il fine settimana. Mentre l'estate può dirsi ufficialmente aperta, con un meteo che sorriderà almeno fino alla metà della prossima settimana, la Polizia di Stato traccia la consueta mappa e relativo calendario, sulla base del monitoraggio di Viabilità Italia sul controllo delle condizioni di percorribilità della rete viaria. Giugno chiude in giallo e lascia il posto al rosso che colorerà le strade per una serie di fine settimana, ben 5 consecutivi, caratterizzati da spostamenti intensi, fino al primo grande rientro che si concentrerà tra domenica 28 e lunedì 29 luglio.

