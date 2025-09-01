Estate da record per l'aeroporto "Fellini": ad agosto +37,1 per cento, Londra destinazione top

Aeroporto di Rimini - San Marino

Numeri così alti sono sono stati mai raggiunti, sotto la gestione AIRiminum: l'aeroporto di Rimini-San Marino festeggia un'estate speciale. Agosto da record per lo scalo: +37,1 per cento sullo stesso mese dello scorso anno, con 70mila 347 viaggiatori. E il traguardo dei 306mila passeggeri sfiorato con due mesi d'anticipo rispetto al 2024 (+32,5 per cento).

Nel 2025, si legge sempre nella nota, le compagnie hanno volato con un tasso di riempimento complessivo di circa l'84 per cento. Si rafforza anche “la vocazione internazionale”: è Londra ad assumere il primato dell'estate come destinazione top: oltre 14mila passeggeri. Il “Fellini” è infatti collegato ai tre principali scali londinesi, con Ryanair, EasyJet e British Airways.

Soddisfatto l'amministratore delegato Leonardo Corbucci che, in merito alla rotta con l'aeroporto britannico di Heathrow, ricorda il lavoro di promozione con Apt e British Airways e aggiunge: “Siamo oggi in grado di proporci anche nel segmento delle compagnie che operano da hub internazionali”. Londra svetta nella classifica delle destinazioni più richieste in agosto, seguita da Tirana, Cracovia, Budapest e Kaunas. Il traffico estero è infatti quello maggiore. Se si guarda all'Italia, invece, la più amata è Cagliari. Dal lato compagnie aeree, quella più presente al “Fellini” resta l'irlandese Ryanair, con il 66 per cento dei voli.







