Estate e animali domestici: le regole d’oro per proteggerli dal caldo e dai pericoli stagionali

Quando arriva il caldo, non sono solo le persone a soffrire: anche gli animali domestici rischiano la salute, spesso più di noi. Per questo la LNDC Protezione Animali invita tutti i proprietari a prestare maggiore attenzione durante i mesi estivi, seguendo semplici ma fondamentali accorgimenti per evitare colpi di calore, parassiti e altri pericoli stagionali.

Non serve essere veterinari per proteggere il proprio cane o gatto: basta essere presenti, attenti e consapevoli. Offrire sempre acqua fresca, evitare le uscite nelle ore più calde della giornata, preferire percorsi ombreggiati e controllare la temperatura dell’asfalto sono gesti all’apparenza banali, ma che possono fare la differenza tra una passeggiata sicura e un’emergenza veterinaria.

Ma c’è una regola che su tutte va seguita con assoluta fermezza: mai lasciare un animale da solo in auto, nemmeno per pochi minuti. Anche con i finestrini leggermente aperti, le temperature all’interno dell’abitacolo possono salire rapidamente fino a livelli letali. Un attimo di disattenzione può trasformarsi in tragedia.

Durante l’estate aumentano anche i rischi legati ai parassiti come pulci, zecche e zanzare, che possono trasmettere malattie serie. Proteggere i propri animali con i prodotti adeguati – sempre su consiglio del veterinario – è una forma di cura che non va trascurata.

E se qualcosa va storto? Se il tuo animale ansima troppo, è confuso, barcolla o ha la febbre alta, non aspettare: cerca subito un veterinario. L’intervento tempestivo può salvare la vita.

Proteggere un animale non è un gesto eroico, è un atto d’amore quotidiano. Ricorda: lui non può parlare, ma sa farsi capire. Dipende da te per sentirsi al sicuro e vivere sereno. Tu sei il suo punto di riferimento, il suo rifugio. Il suo fattore di protezione.

LNDC Protezione Animali è al tuo fianco, perché insieme possiamo fare la differenza. Scarica il decalogo con tutti i consigli utili per un’estate serena sul sito ufficiale LNDC.