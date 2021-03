Estate, la prova generale in riviera Romagna slitta da Pasqua a fine maggio

A Marina Centro la voglia d'estate si fa sentire e il movimento a due passi dalla spiaggia ne tradisce tutta l'urgenza, pur nel rispetto delle regole in un momento ancora molto delicato per le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, nei giorni in cui il governo conferma la linea del massimo rigore fino a maggio.









E se martedì sarà presentata alla stampa la massiccia campagna di comunicazione realizzata da Apt Servizi, rivolta ai turisti della vicina Germania, dall'altra parte la spiaggia romagnola aspetta indicazioni sulla stagione che verrà, in attesa di accogliere famiglie, stranieri, residenti. Qualche bagnino si sta portando avanti coi lavori, anche se le prove generali dell'estate sono slittate da Pasqua a fine maggio ma dal rosso della riviera trapela e si intravede qualche segnale di ottimismo.

Gli alberghi stagionali invece sono ancora quasi tutti chiusi, pesano le incognite e più del calcolo sui ristori chiedono regole certe sulle riaperture, per poter organizzarsi col personale: “il tempo stringe” ci dicono al telefono. Sulla spiaggia spoglia e semideserta, l'azzurro del mare stempera la rigidità delle imposizioni da “zona rossa”, cui si è destinati a fare i conti ancora per un po', senza perdere quella voglia di sdrammatizzare tutta romagnola. E la potenza breve del messaggio: “Il primo passo - è scritto sulla passerella che dal bagno 25 porta alla riva - non ti porta dove vuoi ma ti toglie da dove sei”.

Nel video l'intervista a Lauretta Pula, bagno 25 di Marina Centro