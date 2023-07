VACANZE Estate, prime prove d'esodo, pesa l'incognita maltempo "“Si parte male - dice Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari – praticamente inutilizzabili i mesi di maggio e giugno"

Prove generali di esodo estivo, con un piano viabilità già stilato dalla Polizia Stradale che classifica questo primo week-end che apre a luglio da bollino giallo. Traffico intenso sia per la giornata di domani, sia domenica nelle direzioni del mare e della montagna. Picchi come sempre attesi per gli ultimi due fine settimana di luglio saranno da bollino rosso, con il primo week-end di agosto indicato come il più critico di tutta l'estate, dunque da bollino nero.

Dati forniti da Polstrada nell'ambito della campagna “E...state con noi”, dedicata all'educazione stradale, al via da oggi fino al 3 settembre. Arriverà in 27 località balneari e nelle principali piazze italiane, con una serie di attività interattive (anche un simulatore di guida) per la corretta informazione, in chiave sicurezza e mirato a intercettare soprattutto le fasce più giovani, a prevenzione degli incidenti mortali (sono stati 34 lo scorso fine settimana).

Voglia d'estate si diceva: sale la quota di chi già da maggio fissato le vacanze: il 60%. Per la metà di loro, però, prenotazioni non oltre la settimana. Si spenderà di più rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi. Proprio questo il motivo che porterà il 12% degli italiani a rinunciare del tutto alle ferie fuori casa. Su questo fine settimana sarà anche un altro fattore a pesare: l'incognita maltempo.

Peggioramento da oggi: una perturbazione atlantica sta già interessando il centro nord. Domani insisterà sulle aree nord-orientali, centrali e parzialmente su quelle meridionali. Per domenica previsto un deciso e generalizzato miglioramento. Proprio il maltempo a condizionare l'avvio della stagione balneare: “Si parte male - dice Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio – praticamente inutilizzabili i mesi di maggio e giugno, con un calo delle presenze dal 15 al 40%, confidando però nel recupero con un luglio e agosto già al completo in molte destinazioni costiere”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: