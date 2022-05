INTRATTENIMENTO Estate riminese: oltre 150 eventi in programma

Sì riparte alla grande dopo due anni zoppicanti a causa delle restrizioni. Così tanti eventi che è impossibile elencarli tutti: sono oltre 150, dall'Adunata degli Alpini a inizio maggio fino al “Capodanno più lungo del mondo”. Il cuore è un'estate riminese da vivere all'insegna della cultura, con appuntamenti a teatro e all'area aperta. Una finestra sul cinema con l'“Italian Film Festival” e poi il ritorno al Grand Hotel della “Terrazza della dolce vita” di Giovanni Terzi e Simona Ventura, promotori del cartellone estivo di Rimini, dove promettono di trasferirsi una volta in pensione. "Rimini è una città democratica dal punto di vista turistico - commenta Simona Ventura -: accontenta tutti, dai giovani alle famiglie".



"Sappiamo quanto ha sofferto il mondo dell'intrattenimento - interviene Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini - e nel nostro cartellone di eventi ha uno spazio riservato di sostanza".

Spazio anche a visite culturali e occasioni di sport e benessere. A Rimini, poi, la musica si riaccende sul serio e gli eventi possono tornare a riempirsi dopo due anni neri. Gli appuntamenti e i nomi importanti non mancano, dalla “Notte Rosa” alla Rimini Beach Arena, il grande palco sulla spiaggia di Miramare che ospiterà dj set e artisti del calibro di Paul Kalkbrenner, Salmo, Marco Carola, Ghali, Ozuna, Tyga, Elodie e tanti altri. "Abbiamo lottato con le unghie per rimanere a galla e aspettare questa ripartenza - conclude Enrico Galli, patron Altro Mondo e Cocoricò -. In questo momento ci sono molti segnali positivi e sono contento di quello che stiamo preparando".

Nel video le interviste a Simona Ventura, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, ed Enrico Galli, patron Altro Mondo, Cocoricò

