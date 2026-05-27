Estorsione, rapina e lesioni a Sassofeltrio: condannato a 5 anni e 3 mesi

Il tribunale di Urbino ha condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione e a 1.500 euro di multa un cittadino rumeno ritenuto responsabile di estorsione, rapina e lesioni commesse a Sassofeltrio nel dicembre del 2020. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'imputato aveva chiesto in prestito una somma di denaro alla vittima. Al momento della restituzione si era presentato all'incontro con altre due persone - un moldavo, residente a Saludecio e domiciliato a San Marino e un giovane nato a Rimini ma residente a Sassofeltrio - e, attraverso violenza, minacce e l'esibizione di un coltello, aveva intimidito la persona offesa per indurla a rinunciare alla restituzione del denaro. La vittima era stata trascinata in una zona isolata e scarsamente illuminata del parco dove era stata aggredita e percossa.











