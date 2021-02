OPERAZIONE NEVER DREAM Estorsione, usura e oltre 20 milioni di euro evasi: disposte 16 misure cautelari L'operazione è stata attivata questa mattina da Carabinieri e Guardia di Finanza di Rimini. L'organizzazione criminale aveva base a Riccione

Sono 16 le misure cautelari, nei confronti di 11 indagati, e cinque gli arresti eseguiti oggi nel corso dell'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza di Rimini, “Never Dream”.

Nel dettaglio 9 misure cautelari personali di cui 3 in carcere e 2 ai domiciliari; 2 misure interdittive da esercizio attività d’impresa; 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; 1 obbligo di dimora; 7 misure cautelari (sequestri preventivi funzionali alla confisca per equivalente del profitto derivante da reati tributari, di riciclaggio ed auto-riciclaggio di proventi illeciti, di usura)

[Banner_Google_ADS]



L'attività ha permesso di fermare un giro di 36 società utilizzate per riciclare ed emettere fatture false dal 2016 in poi. Di queste cinque avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 20 milioni di euro ed un'IVA di circa 3.4 milioni. In totale sono 20 le persone indagate, al vertice dell'organizzazione, con base a Riccione, un personaggio di origini calabresi.



Sul territorio riminese il gruppo avrebbe messo in atto anche un'estorsione ai danni di un imprenditore e usura nei confronti di un titolare di un distributore di benzina.

[Banner_Google_ADS]

Nel servizio le interviste al Comandante Provinciale Guardi di Finanza Antonio Garaglio e Comandante Carabinieri di Riccione Luca Colombari

I più letti della settimana: