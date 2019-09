Estorsioni e violenze, arrestati capi ultrà Juventus

Blitz della Polizia nella curva della Juventus: i capi e i principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri arrestati in un' indagine della procura di Torino, 12 le misure cautelari. Accuse, a vario titolo, di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Perquisizioni in diverse città. L'indagine, partita da una denuncia della società bianconera, coinvolge i principali gruppi del tifo organizzato. Secondo l'accusa, sarebbe stata messa in piedi una "capillare strategia criminale" per ricattare la società dopo che la Juve aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai gruppi ultrà.