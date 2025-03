POLITICA ITALIA Europa, la maggioranza trova una risoluzione di sintesi In vista delle comunicazioni della presidente del Consiglio i partiti cercano di trovare accordi al loro interno

In vista delle comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni alle Camere, sul prossimo consiglio europeo del 20 e 21 marzo, partiti di maggioranza e opposizione cercano di trovare accordi e sintesi per arrivare a risoluzioni condivise da poter approvare in aula. Il Partito Democratico, in particolare, si è riunito a Montecitorio dopo la grave spaccatura in Europa, sul piano di riarmo, avrebbe dovuto astenersi invece tanti hanno votato a favore, anche la maggioranza ha una crepa, la Lega contraria al piano di riarmo, però in una nota diramata oggi, il partito ha fatto sapere che il vice presidente del Consiglio Salvini ha sentito Meloni, che anzi si sentono tutti i giorni, e che la Lega è il “collante della maggioranza”. Maggioranza che alla fine pare aver trovato una risoluzione che metta tutti d'accordo.

Nel video le interviste a Susanna Camusso, senatrice Partito Democratico, e a Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: