Europa: Ursula von der Leyen presenta i suoi obiettivi per l'Unione europea

La presidente eletta della Commissione europea presenta all'Italia i suoi obiettivi politici. Ursula von der Leyen, a Roma per un bilaterale a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, ha parlato di "un nuovo patto" per migrazioni e asilo. "Abbiamo bisogno di una nuova soluzione", ha affermato prima dell'incontro con un riferimento alla necessità di rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Italia, Spagna, Grecia sono "geograficamente esposte. È fondamentale poter garantire la solidarietà - ha proseguito la presidente eletta - ma ciò non è mai un processo unilaterale". Lo scopo dichiarato da von der Leyen è "superare le divisioni" tra aree dell'Unione europea. Conte, dal canto suo, ha sottolineato l'esigenza di rilanciare il sud con il sostegno dell'Europa e ha rivendicato un portafoglio economico di primo piano.