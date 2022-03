Europa Verde Rimini promuove il parco eolico: “Si è adeguato alle richieste del territorio”

Europa Verde Rimini promuove il progetto del parco eolico offshore in Adriatico. In una nota parla di “nuove opportunità lavorative”. Citando dati dell'azienda, stima “700 posti di lavori per la sua manutenzione e funzionamento, compreso l'indotto e l'apertura di un centro visite a terra, dedicato al mare”. “La pianificazione marittima della Regione Emilia-Romagna – prosegue il partito ambientalista – è ormai consolidata e gli amministratori locali, così come i rappresentanti delle istituzioni, dovrebbero conoscerla. Queste aree sono già state deliberate dalla Regione e recepite dal Ministero delle Infrastrutture”. Fa inoltre notare come il progetto di Wind 2020, prossimo alla Valutazione d'Impatto Ambientale, si sia “adeguato negli anni alle richieste del territorio”. Se approvato, sarà operativo già nel 2024 e avrà una potenza di 330 megawatt per una produzione annua di circa 723 milioni di kilowattora, “pari al fabbisogno di circa 600mila persone per uso civile”.

