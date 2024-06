ELEZIONI EUROPEE Europee: in Italia seggi aperti dalle 15 fino alle 23 di domenica 76 gli eurodeputati che dovranno essere eletti dai cittadini italiani

Per la decima volta nella storia, i cittadini dell'Unione europea dal 6 al 9 giugno potranno recarsi alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo.

Oggi, sabato 8 giugno primo giorno di voto in Italia: seggi aperti dalle 15.00 alle 23.00. Il voto andrà avanti anche domani, con la possibilità di recarsi alle urne dalle 7 del mattino alle 23 di sera. Per le elezioni europee si recheranno a votare oltre 51 milioni di cittadini.

La legge elettorale dell'Ue stabilisce che le elezioni del Parlamento Europeo si svolgono ogni cinque anni, da giovedì a domenica. Quest’anno le elezioni si tengono in tutti i 27 Stati membri dell'Ue. La precedente tornata elettorale si era svolta nel maggio 2019. I primi risultati provvisori saranno pubblicati domenica sera dalle 23 in poi, dopo la chiusura di tutte le urne.

Le elezioni hanno preso il via giovedì 6 giugno nei Paesi Bassi, seguiti dall'Irlanda venerdì 7 giugno. Lettonia, Malta e Slovacchia al voto oggi sabato 8 giugno.

In Slovacchia si vota nel segno del premier Robert Fico, dopo l'attentato che lo ha gravemente ferito. Il suo partito, Smer, potrebbe replicare il successo delle recenti politiche confermando una maggioranza di stampo populista, anti-europeista, poco incline al sostegno militare all'Ucraina e alle sanzioni anti-russe. E l'attentato a Fico, secondo i sondaggisti, ha moltiplicato le chance di vittoria del suo partito. La Slovacchia ha diritto a 15 seggi al Pe.

A Malta, che ha diritto a 6 seggi a Strasburgo, corre la presidente del Pe uscente Roberta Metsola, che nel suo Paese con il partito Nazionalista (membro del Ppe) è però all'opposizione. Il governo, infatti, è nelle mani del Labour Party del primo ministro Robert Abela. Il partito, tuttavia, potrebbe subire le conseguenze dell'inchiesta per corruzione che ha recentemente coinvolto il vicepremier Chris Fearne, costringendolo alle dimissioni. Malta è uno dei 4 Paesi Ue in cui possono votare anche gli over 16.

In Lettonia, infine, le elezioni sono segnate dalla guerra nella vicinissima Ucraina. Il partito di governo, Nuova Unità, siede nelle fila del Ppe e ha tra i suoi candidati il vice presidente della Commissione Ue con delega agli Affari Economici Valdis Dombrovskis. A seguire cercano spazio i Socialisti guidati da Nils Usakovs. La Lettonia, come anche l'Estonia, è segnata dal tema della minoranza russa, alla quale il governo non ha dato diritto di voto se non per le elezioni locali. Si tratta del 9% della popolazione, pari a circa 175mila persone.

Nella Repubblica Ceca le urne sono aperte da ieri e fino alla giornata di oggi, mentre in Italia si voterà nelle giornate di sabato e domenica. I cittadini degli altri 20 Paesi dell'Ue (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) voteranno invece solo domenica 9 giugno.



Il voto serve ad eleggere i 720 eurodeputati che comporranno l’Aula nella prossima legislatura, dei quali poco più del 10%, 76, spettano all’Italia. Nella precedente legislatura erano 15 di meno; il loro numero viene deciso prima di ogni elezione, in base all’evoluzione della popolazione degli Stati membri, e in base al principio della proporzionalità degressiva, per cui un eurodeputato di un Paese più grande rappresenta più cittadini rispetto a un eurodeputato di un Paese più piccolo.

