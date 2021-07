ESC2022 Eurovision: Bologna si candida per ospitare il contest musicale

Eurovision: Bologna si candida per ospitare il contest musicale.

Dopo la vittoria dei Måneskin , il prossimo Eurovision Song Contest si terrà in Italia e, dopo Pesaro, anche Bologna si candida per ospitarlo. Il sindaco della città, Virginio Merola, ha firmato la candidatura che è stata inviata oggi alla Rai. "Bologna, città creativa della musica Unesco - afferma il primo cittadino - ha l'ambizione e le caratteristiche per ospitare l'edizione del 2022. E ha una marcia in più: la capacità di fare squadra per portare a casa un risultato così importante. È una città che dall'Italia ha salde radici in Europa e che ha con la musica, da quella classica a quella pop e rock, un rapporto profondo e di grande creatività".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: